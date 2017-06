La scorsa settimana i National hanno presentato in concerto a Parigi alcune nuove canzoni del loro prossimo album “Sleep well beast” (4AD) in uscita l’8 settembre. Tra queste anche "Guilty party" che ora hanno pubblicato come secondo singolo del disco. Il primo singolo uscito è stato “The system only dreams in total darkness”.

“Guilty party” è accompagnata da un video diretto da Casey Reas che lo descrive come “un sogno sulla memoria e sulla degradazione della memoria. Sulla distanza del tempo e dello spazio. Il tempo va avanti, ma poi indietro con la memoria. Come l’immagine bifronte del dio romano Giano che può guardare nel passato e nel futuro”.