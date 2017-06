La band di Win Butler continua con una campagna promozionale a tappeto a supporto di "Everything now" che sta facendo impallidire quella per la pubblicazione di "Reflektor".

Nell'ultima puntata avevamo lasciato la band alle prese con la versione da studio di "Creature comfort". Ma ci mancava la tracklist compleya del disco in uscita il 28 luglio.

O meglio, mancava la versione ufficiale, perché era stata diffusa sotto forma di anagrammi. Bene, eccola: è stata rivelata con un video postato poco fa sui social, in cui si leggono i titoli scorrere: li potete leggere qua sotto;

Tracklist

01 “Everything_Now”

02 “Everything Now”

03 “Signs Of Life”

04 “Creature Comfort”

05 “Peter Pan”

06 “Chemistry”

07 “Infinite Content”

08 “Infinite_Content”

09 “Electric Blue”

10 “Good God Damn”

11 “Put Your Money On Me”

12 “We Don’t Deserve Love”

13 “Everything Now (continued)”