La coppia è suggestiva, non c'è che dire: Nick Cave e Iggy Pop. E il risultato pure, anche se i due grandi artisti non sono presenti né di presona, né fisicamente.

Cave e Pop hanno concesso la loro musica e la loro immagina questo video della PETA, la storica associazione animalista americana (People for the Ethical Treatment of Animals).

Cave ha concesso "Breathless", canzone del 2007 da "The lyre of Orpheus" come colonna sonora del video, mentre Iggy Pop, in versione cartoon difende gli animali da vari pericoli umani: ecco il video.