Vicky Cornell ha concesso la prima inrervista dopo la morte del cantante, avvenuta lo scorso 18 maggio in una camera d'albergo di Detroit dopo un concerto con i Soundgarden.



A People, la la moglie di Chris ha raccontato il frontman di Seattle, e ha ribadito la sua versione dei fatti, già diffusa in passate dichiarazioni: non si sarebbe mai suicidato se fosse stato in pieno possesso delle sue facoltà mentali:

Il mio Chris era felice, amorevole, caro e affettuoso. Non era un uomo depresso. Quello di cui non mi sono accorta sono i segni della dipendenza. La dipendenza è una malattia. Quella malattia può prendere pieno controllo di una persona. Ma mon voleva morire. Se fosse stato in sé, so che non lo avrebbe fatto. Chris era umile, dolce, gentile e bravo, con la pazienza di santo.

