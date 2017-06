Il chitarrista degli Afghan Whigs Dave Rosser non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro l’inoperabile cancro al colon che lo aveva colpito ed è morto a 50 anni.

La scomparsa del musicista è stata confermata da Rick G. Nelson, un collaboratore del gruppo. Mentre Jeff Klein dei My Jerusalem dal profilo Facebook della band di Austin ha condiviso il suo toccante pensiero: "Non ci sono parole per esprimere quanto ti amo David Rosser. Averti avuto come amico è e sarà una delle migliori cose della mia vita. Sei un tesoro raro. Ti porterò con me ovunque andrò…".

Rosser, che ha collaborato anche con Mark Lanegan, aveva annunciato la sua malattia nell’ottobre 2016. Il chitarrista entrò a far parte degli Afghan Whigs nel 2014 in occasione dell’album “Do the beast” che segnò la reunion del gruppo dopo 16 anni. Rosser ha suonato anche nell’ultimo disco della band capitanata da Greg Dulli, uscito lo scorso maggio, “In spades”.