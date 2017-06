Verrà inaugurato il prossimo 14 luglio con i live set dell'italo-nigeriano Raphael e di Babaman Bravo! Live, nuovo locale - una tensostruttura da 1700 metri quadri su un'area complessiva di 3500 metri quadri - che aprirà i battenti a giorni presso il Parco Experience, l'ex Area Expo oggi in via di riqualificazione: dietro l'apertura dello spazio ci sono Matteo Lanzi, con un passato da product manager in diverse società multinazionali, Ivano Calissi, già fonico di grandi artisti come Ornella Vanoni e Zucchero, e Dario De Vido, stage manager di lungo corso in passato collaboratore di Celentano e recentemente impegnato nel coordinamento dei set ai Wind Music Awards, anche lui proveniente - come Calissi - dall'esperienza dello Zimba, il locale milanese poi diventato Rainbow oggi definitivamente chiuso.

"Il contatto è stato possibile grazie a Calissi", racconta Lanzi: "E' stato il fonico dell'Albero della Vita [l'installazione simbolo di Expo, ndr] e grazie a lui siamo entrati in contatto con Area Expo Spa, la società che sta traghettando gli spazi della fiera universale verso il masterplan che condurrà a un nuovo polo per la ricerca. Ci piaceva l'idea di aprire il primo spazio stabile dedicato allo spettacolo in un'area in così rapida evoluzione, ben servita da infrastrutture e mezzi pubblici eppure senza problemi di vicinato, così abbiamo ottenuto una concessione pluriennale".

Bravo! Live sarà attivo da maggio e novembre, configurandosi come spazio essenzialmente estivo: "Milano è un piazza molto competitiva riguardo il mercato del live", osserva Lanzi, "La nostra particolarità è quella di essere uno spazio estivo - e quindi all'aperto - ma coperto: le ultime estati sono state molto incerte, dal punto di vista metereologico, e il fatto di poter garantire gli spettacoli anche in caso di pioggia è uno dei nostri punti di forza. Poi siamo un po' più piccoli rispetto ad altre situazioni presenti nel capoluogo lombardo, e non incardineremo tutta la programmazione solo sulla musica: le domeniche, per esempio, offriremo in fascia tardo-pomeridiana spettacoli per famiglie, con comici e youtuber".

Non resta, ora, che tentare un abbocco coi promoter, per fare entrare lo spazio nel giro delle venue meneghine: "Stiamo avendo colloqui proprio in questi giorni", ha spiegato Lanzi, "Per ragioni organizzative, dettate più che altro dagli inevitabili tempi tecnici, quest'anno dovremo fare i conti con una stagione estiva già completamente programmata. Ma stiamo già pensando al calendario del 2018...".