In attesa che, il prossimo sabato primo luglio, il rocker di Zocca salga sul palco di Modena Park, il mega evento col quale Vasco Rossi celebrerà i suoi quarant'anni di attività, il fan club del cantante ha organizzato per domani, giovedì 29 giugno, durante le prove generali dello show (alle quali saranno ammessi gli iscritti al fan club "Il Blasco" e 500 residenti dell'area urbana che ospiterà l'evento) saluterà il proprio beniamino sommergendolo con il proprio affetto. E non solo.

I dettagli sono riferiti dell'edizione online del Resto del Carlino: durante la prove verranno distribuiti tra i pubblico 5000 reggiseni bianchi di tutte le misure (esclusa la prima) recanti la scritta "Fammi godere" (uno dei versi di "Rewind", dall'album "Canzoni per me" del 1998) che verranno lanciati sul palco dal pubblico femminile presente. "Gli altri espongono cartelli, copricapi con orecchie, fanno balletti, lanciano pupazzetti, noi invece vogliamo realizzare il più grande omaggio mai realizzato e il record del mondo anche in questo", hanno spiegato alla testata emiliana i promotori dell'iniziativa, "[sarà necessario portare] un reggiseno bianco con la scritta in rosso ‘fammi godere’. Nelle prime file verranno distribuiti 5mila reggiseni personalizzati di ogni taglia". L'invito è rivolto anche ai non iscritti al fan club, anche perché verrà replicata anche durante il concerto: "Più siamo e più grande sarà l’omaggio. Il reggiseno deve essere tenuto nascosto (indossato sotto la maglia) fino all’inizio di ‘Rewind’ che sarà eseguita poco prima della metà concerto, dopo ‘Sono Innocente’". All’inizio del brano "tutti i reggiseni dovranno essere esibiti, levando la maglia o mostrati in mano tipo bandana". Poi arrivano indicazioni ancora più precise: "All’attacco del secondo ritornello (dopo la frase ‘vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi’) si devono agitare tutti insieme i reggiseni in aria fino al termine della canzone. Al termine del brano, poco prima del verso ‘fammi un piacere’, si devono lanciare verso il palco (per chi è nelle prime file) o lanciati in alto (per chi è dietro)".