La storica rivista americana di fumetti a tema fantascientifico e fantastico Heavy Metal pubblicherà entro la fine dell'estate una storia illustrata con protagonista Eddie, la leggendaria mascotte degli Iron Maiden, ricalcata su "The Legacy of the Beast", gioco di ruolo ambientato nell'immaginario della band britannica: "L'anima immortale di Eddie è distrutta e cosparsa per gli universi: il suo compito sarà quello di viaggiare per lo spazio e per il tempo per combattere contro le malvagi legioni della Bestia e recuperare i frammenti del suo spirito", è la sintesi dell'opera comunicata da Heavy Metal alla testata Nerdist, alla quale è stata affidata l'anticipazione.

La storia è stata ideata e scritta da Llexi Leon e Ian Edginton, mentre le tavole sono state curate da Kevin J. West. Per in momento non è stata comunicata una data indicativa di pubblicazione.