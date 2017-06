Uscirà questo venerdì, 30 giugno, il primo singolo estratto dall'album congiunto di Sergio Caputo e Francesco Baccini, "The swing brothers", che raggiungerà i negozi dopo l'estate. La canzone si intitola "Le notti senza fine" e viene presentata come uno shuffle in cui si può riconoscere l'influenza di "gruppi come i Beach Boys, l'eco di un Elvis primordiale e uno swing serpeggiante alla Louis Prima". Per la canzone è stato realizzato anche un videoclip in cui il cantautore di "Bimba se sapessi" e il collega genovese vestono i panni di due italiani in missione nello spazio "per portare lo swing su un altro pianeta".