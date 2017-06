Dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma con cui, domenica sera, la band ha dato il via alla branca italiana del "Global spirit tour" negli stadi, questa sera i Depeche Mode sono arrivati allo Stadio San Siro di Milano. Si tratta della seconda delle tre date estive negli stadi italiani (la terza vedrà la band suonare allo Stadio Dall'Ara di Bologna giovedì 29 giugno): i Depeche Mode hanno comunque già annunciato che torneranno ad esibirsi nel nostro paese il prossimo inverno, per tre nuove date indoor. Noi di Rockol siamo allo Stadio San Siro: in attesa della recensione, che pubblicheremo nelle prossime ore, vi proponiamo un paio di scatti direttamente dalla tribuna stampa e la scaletta del concerto.

SCALETTA:"Going Backwards""So Much Love""Barrel of a gun""A pain that i'm used to (Jacques D'Cont remix version)""Corrupt""In your room""World in my eyes""Cover me""A question of lust""Home""Poison heart""Where's the revolution?""Wrong""Everything counts""Stripped""Enjoy the silence""Never let me down again""Somebody""Walking in my shoes""Heroes" (cover di David Bowie)"I feel you""Personal Jesus"