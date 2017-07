Clavin Harris è forse uno dei dj-producer più noti e ricchi degli ultimi anni nel genere dell'Electronic Dance Music, autori di hits come “Summer”, “My Way” e This is what you came for”, nonché testimonial di Armani e ex compagno di Taylor Swift. Con “Funk Wav Bounces vol.1” abbandona l'EDM per realizzare una raccolta di 10 canzoni tra l'r'n'b, il pop e l'hip-hop, grazie anche a un parterre du rois che vede tra gli altri Frank Ocean, Nicki Minaj, Pharrell Williams, Migos, John Legend, Future e Ariana Grande.

Ecco, “Funk wav buonces vol.1” è il perfetto disco per l'estate (..) Operazione, se si vuole, che entra nel solco del disco totalmente suonato à la “Random Access Memories” dei Daft Punk, ma con meno spirito retromaniaco (anche se l'uso delle tastiere e chitarre è puro Prelude Records 1983) e i piedi ben saldi sulla contemporaneità.

