Adam Clayton, il bassista degli U2, ha ricevuto ieri sera, al PlayStation Theater in Times Square, a New York, il "Premio Stevie Ray Vaughan" per il sostegno fornito alla MusiCares MAP Fund, che finanzia i musicisti bisognosi di ricovero per trattamenti disintossicanti.

Nel suo discorso di accettazione, il musicista ha ringraziato i suoi compagni di band per il sostegno e l'aiuto che gli hanno dato durante il periodo in cui si è sottoposto a un trattamento per combattere l'alcolismo.

"Avevamo fatto un patto: nel nostro gruppo, nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Ce la faremo tutti, o non ce la farà nessuno. Vi ringrazio per aver mantenuto la vostra promessa, permettendomi di rimanere nella band".

Fra le altre considerazioni, ha detto:

"Non pensavo che si potesse far parte di una band rock ed essere astemi. Non è nella nostra cultura", ha aggiunto che è stato Eric Clapton a spingerlo ad entrare in riabilitazione ("Mi ha detto che dovevo cambiare vita, e non l'avrei rimpianto") e ha ringraziato Pete Townshend degli Who per esserlo andato a trovare in clinica, "dandomi forza", ha ricordato.

E ha concluso dicendo:

"Sono stato fortunato: ho tre amici che vedevano quello che stava succedendo e mi hanno voluto abbastanza bene da sopportare le conseguenze del mio comportamento. Bono, The Edge e Larry mi hanno sostenuto prima e durante il ricovero, e provo enorme gratitudine per la loro amicizia, la loro comprensione e il loro appoggio".

Gli U2 hanno poi raggiunto Adam Clayton sul palco e hanno suonato "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of", ''Vertigo" e "I Will Follow".