Lanciato nel maggio del 2012, dopo cinque anni Usong - il portale di ricerca e promozione di nuovi autori - annuncia la chiusura. Lo comunicano i fondatori con una nota dalla quale emerge l'amarezza per l'obbligata cessazione dell'attività, che riportiamo integralmente:

In questi mesi Usong.it ha provato a rinascere attraverso la ricerca di partner che potessero dare nuova linfa al progetto, ma purtroppo non è stato possibile arrivare al traguardo sperato. Abbiamo quindi deciso di chiudere il portale. La nostra decisione è stata presa con la consapevolezza di aver contribuito a dar vita ai sogni di molti iscritti, e in questi cinque anni abbiamo raggiunto molti risultati importanti, creato collaborazioni, conosciuto ed ascoltato autori, compositori e cantanti. Il nostro progetto ha trovato la fiducia dei professionisti che collaborano con noi e degli innumerevoli iscritti, ma non è riuscito a crescere come avremmo voluto.

Il sito sarà attivo fino al 30 giugno 2017, vi ringraziamo per aver aderito con fiducia al progetto e vi salutiamo con l’augurio sincero di una vita piena di musica

Adrian Berwick, Diego Calvetti, e lo staff di Usong.it