Gli Oregon Trees nascono a Brescia nel novembre del 2015 da un'idea di Andrea Piantoni (voce e chitarra acustica), Andrea Buffoli (chitarra e effetti) e Stefano Borgognoni (batteria e percussioni). I tre provengono da esperienze e generi musicali differenti: Andrea Piantoni, in arte Anam, aveva già pubblicato l’EP "No One” come solista, Stefano Borgognoni proviene da diversi progetti musicali Jazz e Pop mentre Andrea Buffoli, lo conosciamo per aver militato in progetti tra i quali i Chocolate Collective ed i Jules Not Jude. Gli Oregon Trees fanno quindi il loro esordio ufficiale nel 2017 con l’EP HOKA HEY, cinque pezzi folk rock sulla falsa riga di band quali Mumford and Sons e Okkervil River, registrati all'ALPHA DEPt Studio di Bologna da Pierluigi Ballarin.

Oregon Trees è il nome scelto dai Anam e soci per questa nuova incarnazione musicale. Lo spazio di lavoro è, manco a dirlo visto il nome che i ragazzi si sono scelti, quello dei folk sponda Stati Uniti, con un retrogusto quasi cantautorale e pop a chiudere il cerchio. Una palette cromatica fatta di tonalità morbide e calde che dipingono cinque pezzi di ottima fattura...

