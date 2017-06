Eddie Vedder ha tenuto ieri sera, lunedì 26 giugno, al Teatro Greco di Taormina il primo dei due concerti previsti - il secondo si terrà questa sera, martedì 27 giugno.

Ecco la scaletta delle canzoni che ha cantato:



Musiche d'apertura:

Batman Theme

Tuolumne (dalla colonna sonora di "Into the wild")

Long Road

(Pearl Jam)

Bad

(U2 cover)

Wishlist

(Pearl Jam)

I Am Mine

(Pearl Jam)

Can't Keep

(Pearl Jam)

Without You

Sleeping by Myself

(con Red Limo String Quartet)

It Happened Today

(R.E.M.) (con Red Limo String Quartet) (Eddie Vedder aveva cantato nei cori della versione originale; I R.E.M. l'hanno suonata dal vivo la sera dello scioglimento dei Pearl Jam)

Driftin'

(Pearl Jam)

Setting Forth

No Ceiling

Far Behind

Guaranteed

Rise

Picture in a Frame

(Tom Waits)

The Kids Are Alright

(Who)

Out of Sand

Better Man

(Pearl Jam)

Porch

(Pearl Jam)

Bis:

Isn't It a Pity

(George Harrison)

Crazy Mary

(Victoria Williams)

Jeremy

(Pearl Jam) (con Red Limo String Quartet)

"Heroes"

(David Bowie) (con Red Limo String Quartet)

Just Breathe

(Pearl Jam) (con Red Limo String Quartet)

Lukin

(Pearl Jam) (con Red Limo String Quartet)

Song of Good Hope

(Glen Hansard) (con Glen Hansard)

Sleepless Nights

(Everly Brothers) (con Glen Hansard)

Society

(Jerry Hannan) (con Glen Hansard)

All Along the Watchtower

(Bob Dylan) (con Glen Hansard) (e con Red Limo String Quartet)

secondo bis:



Hard Sun

(Indio cover) (con Glen Hansard) (e con Red Limo String Quartet e le figlie di Eddie)