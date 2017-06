"Our Love to Admire", il terzo album pubblicato dalla band di Paul Banks nonché il primo licenziato dagli Interpol per mezzo di una major - la Capitol Records, controllata dal gruppo Universal - sarà ripubblicato in versione espansa il prossimo 18 agosto: oltre alla versioni rimasterizzate da Gavin Lurssen (in passato già collaboratore di, tra gli altri, Tom Waits, Sheryl Crow, Loretta Lynn, Matchbox Twenty e T-Bone Burnett) dei brani contenuti nell'album originale, sotto forma di doppio CD o doppio vinile, nella riedizione sarà incluso anche un DVD contenente la registrazione di un concerto tenuto all'Astoria di Londra nel 2007, con le versioni dal vivo di diversi brani contenuti nell'album come “Narc”, “Obstacle 1”, “Public Pervert”, “Evil”, e "NYC”.

Il prossimo album di inediti degli Interpol verrà pubblicato dalla Matador Records nel corso del prossimo anno.