A pochi giorni dalla pubblicazione, fissata per il prossimo venerdì, 30 giugno, è stata svelata la tracklist di "Funk Vol. 1", il quinto, nuovo album di Calvin Harris: a fare luce sui dettagli dell'album - già anticipato dai singoli "Slide", "Rollin" e "Feels" - è stato lo stesso Dj scozzese per mezzo di un tweet postato sul suo canale ufficiale.

Ecco, di seguito, l'elenco delle canzoni e degli ospiti:

1. Slide (ft. Frank Ocean & Migos)

2. Cash Out (ft. Schoolboy Q, PartyNextDoor & D.R.A.M.)

3. Heatstroke (ft. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)

4. Rollin (ft. Future & Khalid)

5. Prayers Up (ft. Travis Scott & A-Trak)

6. Holiday (ft. Snoop Dogg, John Legend & Takeoff)

7. Skrt On Me (ft. Nicki Minaj)

8. Feels (ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

9. Faking It (ft. Kehlani & Lil Yachty)

10. Hard To Love (ft. Jessie Reyez)

Tra i big presenti nel nuovo album di Calvin Harris figurano Ariana Grande (con Pharrell Williams e Young Thug in "Heatstroke", Snoop Dogg e John Legend (entrambi ospiti su "Holiday") e Nicki Minaj (voce in "Skrt On Me").