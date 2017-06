Di scena lo scorso 23 giugno a Toronto, in Canada, per uno degli ultimi appuntamenti oltreoceano della stagione del tour per il trentesimo anniversario di "The Joshua Tree" - che i prossimi 15 e 16 luglio sbarcherà a Roma per le uniche due date italiane del 2017 - gli U2 hanno voluto omaggiare Leonard Cohen, il grande cantautore canadese di Westmount, Quebec, scomparso lo scorso 7 novembre all'età di 82 anni.

"Questa sera ricordere certe cose, e ne dimenticheremo altre", sono le parole usate da Bono per rivolgersi alla platea: "Non sono sicuro quali voglia dimenticare, ma sono sicuro di voler ricordare la musica di Leonard Cohen. Ce l'ho nella testa. Per me è una dipendenza, e non sono ancora pronto a smettere: cantiamo questa canzone di Leonard Cohen".

Il quartetto di Dublino ha quindi "fuso" il testo del brano - riletto tra gli altri anche da Fabrizio De André, che lo inserì insieme a un'altra cover di Cohen, "Susanna D'Arco", nell'album "Canzoni" del 1974 - con la base di "Bad", settima traccia dell'album "The Unforgettable Fire" dell''84.

Gli U2 collaborarono con il grande cantautore nel 1998 per una versione duettata di "Tower of Song" eseguita dal vivo allo Slipper Room in New York poi finita nel documentario del 2005 "Leonard Cohen: I'm Your Man" di Lian Lunson.