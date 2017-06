Se vi interessa possedere uno dei piatti - per la precisione, un Super Zyn - usati per registrare il primo, leggendario album della band di Ozzy Osbourne, "Paranoid", oppure un pedale Ludwig Speedking che negli anni Settanta è stato in tour coi Black Sabbath, il vostro prossimo D-Day sarà dopodomani, mercoledì 28 giugno, quando sul Reverb Shop personale di Bill Ward - lo storico batterista del gruppo di "Sabbath Bloody Sabbath" escluso dalla reunion del 2011 - verranno messi in vendita oltre 200 articoli (per la quasi totalità pezzi di batteria) d'epoca: tra gli articoli più ambiti ci sono oltre 150 pelli autografate risalenti in parte agli anni Settanta.

"Negli anni ho accumulato un sacco di roba, e ora sto cercando di liberarmi di qualcosa", ha spiegato il batterista, in forze nella band - seppure non in modo continuativo - fino al 2012: "Molte di queste cose non le suono da un mucchio di tempo: sarei davvero molto contento se andassero a un batterista o a un collezionista".

Ecco, di seguito, una selezione di immagini degli articoli in vendita: