I veterani dell'hip hop newyorchese sarebbero in procinto di pubblicare un nuovo album, ideale seguito di "Man Plans God Laughs" del 2015: a riferirlo è stato il leader dei Public Enemy Chuck D alla testata online musicale spagnola Binaural. Secondo quanto dichiarato dal rapper - all'anagrafe Carlton Douglas Ridenhour, classe 1950 - la nuova prova in studio della band di "Fight The Power" si intitolerebbe "Nothing Is Quick in the Desert" e verrebbe resa disponibile gratuitamente in forma digitale dal prossimo 4 luglio, durante il quale negli USA si commemora la dichiarazione di indipendenza firmata il 4 luglio 1776.

Sempre stando alle dichiarazioni fornite da Chuck D a Binaural, il lavoro potrebbe essere promosso dal vivo per mezzo di un tour a partire dalle ultime settimane dell'anno in corso: al momento non sono state indicate date ufficiali, né un itinerario di massima dell'eventuale stringa di spettacoli.