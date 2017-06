L'ex bassista dei Motley Crue, che lo scorso dicembre ha spento 58 candeline, sembra essere intenzionato a porre fine alla sua attività live. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, in cui spiega di essersi ritirato ma "in via non ufficiale" e di volersi dedicare di più alla famiglia:

"Suono con gruppi e giro il mondo da quarant'anni. Non ho piani relativi a imminenti tour. [...] Da quando sto a casa, scrivo musica senza sosta, registro con altri artisti e prendo lezioni di canto, basso e chitarra. [...] I soldi non sono mai stati un elemento trainante, per me. Dunque, credo di essermi ritirato in via non ufficiale. [...] È bello dare il 100% del mio tempo a mia moglie e ai ragazzi".

Nello stesso post, poi, il musicista fa sapere di avere pronti due nuovi album dei Sixx:A.M. pronti per essere pubblicati entro la fine di quest'anno e anche un libro.