I Nine Inch Nails, con Trent Reznor in occhiali e guanti, hanno fatto apparizione nell'ottavo episodio della nuova serie di "Twin Peaks", il serial di David Lynch, suonando "She's gone away", tratta dall'EP "Not the actual events" uscito lo scorso anno.

La partecipazione della band era prevedibile, dato che Reznor e Lynch hanno collaborato già in precedenza: il musicista ha scritto la colonna sonora del film "Lost Highway" del regista, mentre Lynch ha diretto il video di "Came back haunted" dei Nine Inch Nails (2013).

Ecco il video da "Twin Peaks" - più sotto, vi proponiamo il video di "Came back haunted" - ma attenzione, può provocare attacchi di epilessia nelle persone predisposte.