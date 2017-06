Il duo dei Desideri ha vinto la gara dei giovani dei Wind Summer Festival 2017, battendo in finale Mahmood e Shade. Ma chi sono I Desideri?

Si tratta di un duo composto dai fratelli Salvatore e Giuliano Iadicicco, figli del cantante neomelodico Nicola Iadicicco, noto ai più come Nico Desideri: è stato proprio quest'ultimo "lanciare" Salvatore e Giuliano, incidendo insieme ai figli una serie di canzoni che hanno riscosso un discreto successo anche sul web, come "Made in Napoli" (con la partecipazione di Clementino - uscito nel 2014, il video del brano vanta oggi 21 milioni di visualizzazioni su YouTube: la canzone è stata anche inserita nella colonna sonora del film di Luca Miniero "La scuola più bella del mondo", con Christian De Sica e Rocco Papaleo), "L'ammor è ammore" (oltre 4 milioni di visualizzazioni) e "Hey zio".

I due ragazzi, dopo aver affiancato il padre, hanno poi avviato la loro carriera pubblicando una serie di canzoni tutte caratterizzate dall'unione tra sonorità pop, rap e dance, cantate in napoletano. In "Chest' è Napule", uscita all'inizio dell'anno, I Desideri sono tornati a cantare insieme al padre, in "Amare e poi" hanno collaborato con il dj Gigi Soriani, in "Adesso" hanno duettato con il rapper Mostro. I Desideri sono piuttosto seguiti sui social network e soprattutto su Facebook: la loro pagina ufficiale vanta oltre 240.000 fan.

Lo scorso 16 giugno il duo ha pubblicato per Sony l'album "#UAGLIÒ", che raccoglie canzoni già pubblicate e qualche inedito: nel disco è contenuta anche "Uagliò", la canzone con cui hanno vinto trai giovani ai Wind Summer Festival.