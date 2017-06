"E scusate se ci abbiamo messo la memoria, i ricordi, il cuore e abbiamo incasinato tutto": così il cantautore romano ha salutato il suo pubblico a conclusione del concerto-evento al Postepay Sound Rock in Roma, il festival ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle (a dieci chilometri di distanza dal centro della Capitale).

27 le canzoni in scaletta, per quasi tre ore di musica: dalle più attese (e cantate) come "Il mio nemico", "Gino e l'alfetta", "Salirò" e "Le cose in comune" alle più inaspettate come "Pino", "Datemi un benzinaio" e "Che bella faccia". Silvestri ha ripercorso le tappe principali dei suoi primi vent'anni di carriera (ventitré, per l'esattezza, quelli trascorsi dall'uscita del primo album, dal titolo omonimo) quasi come se stesse sfogliando le pagine di un album fotografico.

Non sono mancati alcuni video delle primissime apparizioni televisive di Silvestri, come la prima partecipazione al Festival di Sanremo, tra le "Nuove proposte", con "L'uomo col megafono", nel 1995 (si classificò decimo, ma in compenso riuscì a farsi conoscere dal grande pubblico) e la partecipazione al Festivalbar 1995 con "Le cose che abbiamo in comune".

Il cantautore, durante il concerto, ha condiviso il palco con diversi ospiti: Il Boce, Maurizio Filardo, Wrongonyou, Funky Pushertz, Adriano Viterbini, Simone Prattico e Lillo del duo comico Lillo & Greg. È stato comunicato che il concerto di ieri sera è stato seguito da dieci telecamere dirette dal regista Riccardo Grandi - il che farebbe pensare che Silvestri, prossimamente, possa pubblicare un dvd dal vivo.

Archiviato il concerto-evento romano, il cantautore si appresta a girare l'Italia con il tour nei teatri all'aperto italiani ( qui tutte le date ): prima, però, il 14 e 15 luglio, sarà la volta dei due concerti al Festival Collisioni di Barolo che vedranno Silvestri condividere il palco con gli amici Carmen Consoli e Max Gazzé.

Ecco, di seguito, la scaletta del concerto romano:

- Quali Alibi

- La mia casa

- Datemi un benzinaio

- Gino e l'Alfetta

Video Sanremo "L'uomo con il megafono"

- L'uomo con il megafono

- Pino (con Lillo)

- Bio Boogie (con Funky Pushertz)

- Il secondo da sinistra

- Banalità

- Manifesto

- Ma che discorsi

- Pochi giorni

- Occhi da orientale

- Amore mio

- Le Navi

- Illuso (Adriano Viterbini)- Spigolo tondo

- Il Flamenco della doccia (con Simone Prattico)

- Desaparecido (con Simone Prattico)

Video Festivalbar "Le cose che abbiamo in comune"

- Le cose che abbiamo in comune

- Che bella faccia (con Maurizio Filardo)

- A me ricordi il mare

- Il mio nemico (con Maurizio Filardo)

Videomessaggio Salvatore Borsellino per l'agenda rossa di Paolo Borsellino

- L'appello

- Salirò

- Testardo

- Cohiba