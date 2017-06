Esce finalmente l'atteso cofanetto di Purple Rain, il maggior successo di Prince, colonna sonora dell'omonimo film vincitrice di un premio Oscar.

Il cofanetto contiene versione rimasterizzata direttamente da Prince nel 2015, una raccolta di inediti registrati in quelle sessioni e, nella versione Expanded, uno di mix e b-side e il Dvd del concerto di chiusura del Purple Rain Tour a Syracuse del marzo 1985. Una degna celebrazione per l'opera che nel 1984 riuscì surclassò dischi come “Born in The U.S.A”, il ritorno dei Jacksons e la British Invasion.

Come ripetiamo spesso di fronte a queste operazioni di ristampe e riedizioni arricchite, non accontentano sempre tutti i fan più accaniti (qui non vi sono molte novità), e forse non soddisfa pienamente gli ascoltatori occasionali (tra le outtakes non ci sono dei veri e propri capolavori), tuttavia la modalità di celebrazione del disco con l'aggiunta di tutti i mix, inediti ed extended version è quella giusta.

