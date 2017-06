Sono i milanesi Dream Of Lady V i vincitori della seconda edizione di Campusband, il concorso per artisti emergenti ideato da Mogol, Mario Lavezzi e Franco Mussida le cui finali dal vivo si sono svolte nella sera di sabato 24 giugno presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano: la band - che si è aggiudicata un contratto con un’etichetta discografica che realizzerà e pubblicherà un singolo contenente un brano inedito e una cover, oltre che a una borsa di studio per frequentare un corso al Centro Professione Musica, sempre a Milano - ha eseguito dal vivo l'inedito "Stasera" e la cover dei Negramaro "Mentre tutto scorre".

Il premio della critica è stato assegnato al cantautore veneto Marco Scipolo, che ha eseguito sul palco l'inedito "I Go Where I Go" e la cover di Francesco De Gregori "Rimmel": all'artista di Sanguinetto, in provincia di Verona, è stata accordata una borsa di studio per frequentare un corso presso il Centro Europeo di Tuscolano diretto da Mogol.