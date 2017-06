Un succulento retroscena del concerto di questa sera a Firenze Rocks che vede in cartellone Eddie Vedder e Glen Hansard alla Visarno Arena.

Il tour europeo che il cantante dei Pearl Jam condivide con l’irlandese ha finora toccato posti medio-piccoli, da qualche migliaio di persone. La struttura della serata prevede set separati solisti, senza altri musicisti, e alcune canzoni assieme dei due. In alcune date è presente un quartetto d’archi. Il Red Limo String Quartet è previsto a Taormina il 26 e 27 giugno, ma non stasera a Firenze, come riporta PearlJamOnline.it.

Rockol ha appreso un gustoso retroscena. Dopo il concerto privato a Cannes del 21, Eddie Vedder e Hansard sono arrivati ieri in Italia. Vedder è andato a Roma (città in cui ha parecchi amici, da decenni). Hansard è rimasto a Firenze.

Ieri Hansard sarebbe rimasto sorpreso dal sapere che la Visarno Arena può contenere fino 50.000 persone. E per questo motivo ha convocato in fretta e furia la sua band (basso, batteria e tastiera) per la serata. Hansard addirittura ha postato su Twitter una ricerca per un trombonista locale:

Hey Firenze ! Any good trombone players in the city tonight? — Glen Hansard (@Glen_Hansard) June 24, 2017

A Rockol risulta che non è escluso che i musicisti reclutati da Hansard possano accompagnare anche Vedder, per una parte del concerto: qualcuno dello staff del cantante dei Pearl Jam avrebbe avuto una reazione simile alla capienza del posto.

Il risultato, comunque, è che quella di stasera sarà una data unica rispetto al resto del tour - più unica di quanto già sono normalmente i concerti di Eddie Vedder.

Questo il poster ufficiale della serata, che inizierà alle 17.15 con Altre Di B, proseguirà alle 18.10 con Eva Pevarello, alle 19.20 con Samuel. Glen Hansard salirà sul palco alle 20:50 ed Eddie Vedder alle 22.30.