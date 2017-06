In questi giorni di Modena Park, com’era prevedibile l’editoria italiana si è affrettata a pubblicare libri sul vate di Zocca: i più importanti ci sembrano “XL-quarant’anni di canzoni”, con tutti i testi scritti da Vasco commentati da lui; “Da rocker a rockstar” di Michele Monina; e “Il giovane Vasco - La mia favola rock”, colloquio di Vasco con Marco Mangiarotti.

Ne parleremo dopo averli letti, come è nostra abitudine. Ma l’amico e collega Mangiarotti mi ha inviato in anteprima il .pdf del suo lavoro; e scorrendone le prime pagine (non lo leggerò tutto, a me i libri piace leggerli su carta) ho scoperto una curiosità che non sapevo, che non è del tutto inedita, ma che non è nemmeno di pubblico dominio. A pagina 25 c’è il capitolo “Ite, missa rock”, in cui Vasco racconta:

ITE, MISSA ROCK

“Avevo 21 anni ed era un inverno che ero rimasto a Zocca, facevo l’università e studiavo da casa. Mi rompevo, perché d’inverno c’era da ammazzarsi, non c’era nessuno, quindi mi viene in mente di fare una messa rock. Vado da don Gianni e gli dico: Se io scrivo una messa con le chitarre, come devo fare? Lui mi spiega i punti della liturgia dove è prevista della musica, cinque o sei momenti dall’inizio all’offertorio. E se faccio una messa per Natale? Era un prete anziano, ma mi conosceva fin da piccolo e probabilmente aveva simpatia. Insomma, mi dice: Sì, sì facciamola”.

La Messa Rock con le canzoni di Vasco venne celebrata a Natale, e le canzoni sono reperibili da cinque anni su YouTube: curiosamente hanno finora raccolto poche migliaia di visualizzazioni. Nelle prossime pagine ve le proponiamo tutte, con una segnalazione speciale per “Figli del Signore”, che è forse la più vaschiana.

