Il concerto-evento che il prossimo 1° luglio, a Modena, vedrà il rocker di Zocca ripercorrere in musica i suoi primi quarant'anni di carriera non sarà trasmesso in diretta, in versione integrale, solamente nei cinema. Negli scorsi giorni lo staff di Vasco aveva fatto sapere che si stava valutando l'ipotesi di trasmettere l'evento anche in alcuni palazzetti dello sport, sempre la sera del 1° luglio. Alla fine, si è optato per tre grandi spazi: l'Arena Live esterna al Gran Teatro Geox di Padova (location che quest'anno ospita l'edizione 2017 del Postepay Sound), la Fiera di Genova (in Piazza del mare) e il Postepay Rock in Roma (il festival ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle, distante una decina di chilometri dal centro della Capitale).

I biglietti per seguire il concerto in diretta all'Arena Live di Padova e alla Fiera di Genova sono già acquistabili sul sito di VivaTicket, la società alla quale è stata affidata la vendita dei biglietti per il concerto di Parco Enzo Ferrari a Modena, al prezzo unico di 23 euro (Padova) e 16 euro (Genova).

Su Rai1, invece, Paolo Bonolis condurrà una diretta proprio dal Parco Enzo Ferrari di Modena dove, però, non verrà mostrato tutto il concerto, ma solo qualche spezzone.