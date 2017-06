Se non eravate a Monza, la scorsa settimana, per l'esibizione dei Radiohead sul palco degli i-Days 2017, questa è la notizia che fa per voi: lunedì 26 giugno, alle 22, il concerto di Thom Yorke e soci dello scorso 16 giugno sarà disponibile in streaming su i-Days Channel, a questo link. Ma cercate di essere puntuali, perché lo streaming comincerà alle 22 in punto e non ci sarà la possibilità di vederlo successivamente, in replica.

Durante il concerto a Monza (qui la nostra recensione), tra le altre canzoni, i Radiohead - che ieri sera, venerdì 23 giugno, si sono esibiti come headliner al festival di Glastonbury - hanno suonato anche "Creep", tornata in scaletta lo scorso anno dopo sette anni.