Inutile dirlo, che la morte di Chris Cornell è stata un colpo basso per Eddie Vedder. I due, oltre che colleghi, erano uniti da una profonda amicizia, tanto che il frontman dei Pearl Jam, nel ricordare Cornell, lo ha definito un "fratello maggiore". Vedder, che più volte ha riservato tributi al compianto cantautore di Seattle, nel corso delle ultime settimane, è tornato a omaggiare Cornell durante un recente concerto in Belgio.

Accompagnato da un quartetto d'archi, durante l'esecuzione della cover di "Again today" di Brandi Carlile, Vedder - attualmente impegnato con il suo tour solista, che stasera, sabato 24 giugno, lo vedrà protagonista sul palco di Firenze Rocks - ha sostituito un verso della canzone con un verso dedicato a Cornell: anziché cantare "I'm sad to say I miss my friends" ("Sono triste nel dire che mi mancano i miei amici"), ha cantato "I know that I'm gonna miss my friend" ("So che mi mancherà il mio amico"). Di seguito, il video: