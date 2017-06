Si è concluso a Firenze, alla Visarno Arena, il concerto degli Aerosmith, in programma questa sera nell'ambito del Firenze Rocks Festival.

Prossimamente pubblicheremo la recensione.

Ecco intanto la scaletta completa:

Let the Music Do the Talking

Young Lust

Rag Doll

Livin' on the Edge

Love in an Elevator

Janie's Got a Gun

Nine Lives

Stop Messin' Around

(Fleetwood Mac cover)

Oh Well

(Fleetwood Mac cover)

Sweet Emotion

I Don't Want to Miss a Thing

Come Together

(Beatles cover)

Chip Away the Stone

Cryin'

Dude (Looks Like a Lady)

bis

Dream On

Mother Popcorn

(James Brown cover)

Walk This Way