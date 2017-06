"Bridge over troubled water", la canzone di Simon & Garfunkel reinterpretata su richiesta di Simon Cowell da una cinquantina di artisti britannici per raccogliere fondi per le vittime del disastro della Grenfell Tower, è andata al primo posto in classifica in soli due giorni di vendita, ed è anche il secondo nella classifica dei singoli più velocemente venduti dell'anno (170.000 copie, per ora, contro le 227.000 - però in una settimana - di "Shape of you" di Ed Sheeran).

Qui il video della canzone: