Sarà Maurilio Giordana a condurre, domani sera 24 ottobre, 'Un palco per Amatrice', l'evento musicale per la raccolta fondi a favore dei comuni terremotati che si terrà in piazzale Vesco a Sanremo.

Maurilio Giordana, speaker radiofonico, presentatore, doppiatore e blogger (cura il blog dedicato alle cover version My Way), oltre che collaboratore di Rockol, ha lavorato per numerose emittenti radiofoniche liguri come conduttore e direttore artistico. Attualmente è speaker e responsabile della programmazione musicale a Radio Onda Ligure. E' stato membro della commissione di Area Sanremo nel 2007 nel 2008 e nel 2016.

Rockol gli augura buon lavoro per domani sera.