Una delle prossime serie che verranno trasmesse dal canale streaming Netflix sarà “Gypsy”, la cui messa in onda è programmata per il 30 giugno. La serie avrà come protagonista principale l’attrice Naomi Watts e racconterà la storia di una terapista in crisi personale e professionale. La serie, a partire dal titolo, è ispirata all’omonima canzone dei Fleetwood Mac pubblicata nel 1982 sull’album “Mirage”.

La canzone è stata composta dalla cantante dei Fleetwood Mac Stevie Nicks che ne ha registrata una nuova versione a distanza di 35 anni appositamente per la serie. E, a quanto dice la musicista, è molto più vicina allo spirito con la quale venne scritta questa versione che non quella che venne poi incisa all'epoca. Ha dichiarato la Nicks a Entertainment Weekly: "Sono molto soddisfatta che il mondo possa ascoltare “Gypsy” più simile a come la scrissi al pianoforte. Sono molto orgogliosa di questa nuova versione". A seguire potete confrontare le due versioni e farvi una vostra idea.