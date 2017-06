La settimana scorsa i Queens of the Stone Age hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, prodotto da Mark Ronson, “Villains” condividendo l’audio del primo singolo "The way you used to do".

Ieri sera la band capitanata da Josh Homme è salita sul palco, per la prima volta dopo quasi due anni, al Rapids Theatre di Niagara Falls (New York) e ha suonato per la prima volta dal vivo "The way you used to do", ma ha anche presentato un nuovo brano intitolato "The evil has landed" che farà parte di "Villains". Lo potete ascoltare qui sotto.

I Queens of the Stone Age saranno in concerto il 4 novembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo), nella loro unica data italiana.