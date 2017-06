Si terrà i prossimi 21, 22 e 23 luglio nella pineta dei Monti Rossi di Nicolosi (Ct), alle pendici dell’Etna, la quarta edizione di Zanne, festival di musica e arti contemporanee. A seguire il calendario concerti.

21 luglio

Einstürzende Neubauten

of Montreal

Fufanu

H.Grimace



22 luglio

AIR

Fujiya & Miyagi

The Limiñanas



23 luglio

Soulwax

Ulrika Spacek

The Mystery Lights

Ti piacerebbe partecipare a tutte e tre le giornate in programma? Rockol ti regala gli abbonamenti al Festival.

Come? Semplicissimo. Basta scrivere una mail all’ indirizzo contest@rockol.it, indicando le proprie generalità. I più veloci - farà fede l’ orario della nostra server mail – verranno contattati dalla redazione di Rockol per la modalità di ritiro degli accrediti.

Buona fortuna!

Zanne sarà animato, oltre che dai concerti, anche dal contest “Nuove Zanne” dedicato a band e artisti italiani che oltre alla possibilità di suonare sul palco principale prima dei Soulwax domenica 23 luglio offrirà alle dieci band finaliste l'opportunità di far parte della ‘tribute compilation’ (una musicassetta prodotta da Zanne in tiratura limitata di 123 copie) dedicata alla line up del Festival. Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare sono disponibili sul sito ufficiale di Zanne.

Per quanti parteciperanno alla manifestazione è attivo lo Zanne Camping. Campeggio completo di ogni confort (compresa una piscina) destinato ai soli possessori del biglietto del festival. Tutte le info sul campeggio le puoi reperire cliccando qui.

Per chi non soggiornasse nel campeggio adiacente all’area concerti è attivo un servizio navetta gratuito di andata e ritorno per i possessori del biglietto di ingresso al festival in partenza dalla stazione centrale di Catania. Ogni informazione la trovi qui.