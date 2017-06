Il Festival di Glastonbury, iniziato mercoledì scorso e che si concluderà domenica, ha aperto la giornata di oggi, venerdì 23 giugno, alle 10,40 ora locale, con un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli attentati terroristici di Londra e di Manchester e dell'incendio del palazzo di Londra. Sul palco è salito Peter Hook dei New Order, la cui figlia era fra il pubblico del concerto di Ariana Grande a Manchester, ha chiesto:

"Per favore, cogliamo questa occasione per indirizzare speranze e preghiere in favore dell'amore, della vita e delle libertà, valori che siamo qui per celebrare. Mandiamo la nostra comprensione a tutti coloro che sono stati colpiti in qualche modo dagli attentati di Londra e di Manchester e dall'incendio della Grenfell Tower. Dio vi benedica tutti".

Alla fine del minuto di silenzio Hook è stato raggiunto sul palco da Rowetta, la cantante degli Happy Mondays, ed entrambi si sono uniti all'Hacienda Classical, una collaborazione fra i DJ di Manchester Graeme Park e Mike Pickering e la Manchester Camerata Orchestra, insieme per rieseguire versioni orchestrali di classici della dance.