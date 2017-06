La band di Las Vegas ha reso disponibile in streaming il nuovo album "Evolve", ideale seguito di "Smoke + Mirrors" del 2015: il disco - anticipato dai singoli “Believer”, "Thunder" e "Whatever It Takes" - verrà promosso dagli Imagine Dragons per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 26 settembre dalla Talking Stick Resort Arena di Phoenix, Arizona, e che - per il momento - di concluderà ad Anaheim, in California, il 16 novembre successivo.

ASCOLTA QUI LO STREAMING INTEGRALE DI 'EVOLVE', IL NUOVO ALBUM DEGLI IMAGE DRAGONS

“Prima di questo album, l’amore mi sembrava un cliché, non era fonte d’ispirazione. Ho scritto il secondo disco ‘Smoke + mirrors’ in un brutto periodo della mia vita, era cupo e raccontava di una ricerca di risposte che non arrivavano mai. Questo ['Evolve', ndr] proviene da un luogo più luminoso. È più colorato. Canta il potere dell’amore”, ha spiegato il frontman del gruppo Dan Reynolds, che Rockol ha incontrato lo scorso marzo: “[per 'Evolve'] Abbiamo cercato di essere minimalisti. Più passa il tempo, più apprezziamo l’uso di singoli suoni che ci sembrano perfetti, al posto di cumulare strumenti uno sopra l’altro. Basta muri di suono costruiti sovrapponendo 100 tracce. Meglio usare una chitarra e il solo tom della batteria, purché suonino in modo perfetto. L’approccio minimalista è il filo conduttore del nuovo album”.