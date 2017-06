Inarrestabili Foo Fighters: neanche 48 ore dopo l'annuncio dell'album “Concrete and gold”, una nuova canzone.

Si tratta della traccia numero nove del disco, "Sunday rain", eseguita dal vivo a Riga, nel corso del tour europeo. Ecco il video della canzone:

“Concrete and gold” arriverà il 15 settembre: “Ho voluto che questo disco avesse più di qualunque altro il più grande suono Foo Fighters: che fosse un gigantesco album rock ma con il senso della melodia e dell’arrangiamento di Greg Kurstin: la versione dei Motorhead di Sgt. Pepper…o qualcosa del genere, per intenderci”, ha dichiarato Grohl. Ecco la tracklist del disco:



01. T-Shirt

02. Run

03. Make It Right

04. The Sky Is A Neighborhood

05. La Dee Da

06. Dirty Water

70. Arrows

08. Happy Ever After (Zero Hour)

09. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold