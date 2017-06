Terminate le polemiche post-"One love" con il fratello per la mancata esibizione a Manchster al concerto di beneficenza per le vittime dell'attento, Liam Gallagher torna a concentrarsi sull'album solusta "As you were". Ecco la copertina: si tratta di un intenso primo piano in bianco e nero, che potete ammirare qua sotto.

Il minore dei fratelli Gallagher sarà in concerto sul palco dell'Home Festival di Treviso a settembre. Dopo lo scioglimento degli Oasis aveva formato un'altra band, i Beady Eye, con la quale ha pubblicato due dischi: "Different gear, still speeding" del 2011 e "BE" del 2013.