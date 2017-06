Dopo l'album "Wanted on voyage" del 2014 e un paio di EP, torna George Ezra: l'artista di Bristol pubblica un nuovo singolo, "Do not matter now", accompagnato da un video diretto da Marc Oller e girato a Barcellona assieme al cane Mary.

Racconta il cantautore di "Budapest":



Ho scritto "Do not Matter Now" innanzitutto per ricordarmi che ogni tanto va bene sottrarsi da alcune situazioniÈ stata una delle prime canzoni nuove che ho scritto dopo “Wanted On Voyage”, nel soleggiato 2015. Da allora gli eventi possono sembrare banali, ma la canzone per me ha assunto un maggiore significato con il passare del tempo. Con il tempo, infatti, ho capito che non ero solo io a soffrire di ansia, non ero solo io ad essere confuso e che non vi era niente di male nel non riuscire sempre a capire cosa sta succedendo nel mondo che ti circonda.