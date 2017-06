Dario Faini, in arte Dardust, sarà in tour a supporto del recente album "Slow is", che fa seguito a "Birth” del 2016: il pianista eseguirà brani del suo repertorio omaggi a Morricone, John Williams e Camille Saint Saëns, e musica barocca con la partecipazione del controtenore Dimaio. La prima data è fissata per il 28 a Milano, nel Cortile delle armi del Castello Sforzesco. Queste le date in proframma

28-06-2017 Milano @ Estate Sforzesca

01-07-2017 Udine - Concerto Del Risveglio @ Piazza San Giacomo

14-07-2017 Barolo (Cn) - Collisioni Festival - Opening Consoli Silvestri Gazzè

21-07-2017 Catanzaro - Piazza Pianicello @ Altrove Festival

22-07-2017 Genova - Arena Del Mare - W/ Ex-Otago 29-07-2017 Vialfre’ (To) - Apolide Festival

30-07-2017 Caprarola (Vt) - Festival Ecosound

11-08-2017 Bursa (Turchia) - @ Nilufer Music Festival

27-08-2017 Trescore Balneario (Bg) - Bum Bum Festival

09-09-2017 Sestri Levante (Ge) - Rythmik Festival

Questa invece la versione #NoFilter di "Sunset on M", registrata per strada ad Austin, dove si era recato per il SXSW.