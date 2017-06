Il biglietto più conteso per Cannes Lions? Al "festival della creatività" che si svolge ogni anno in Costa Azzurra, questa volta era quello per Eddie Vedder: Live Nation ha organizzato un party per pochi invitati con il leader dei Pearl Jam, di passaggio in Francia tra la data in Belgio del 19 giugno e quella di sabato 24 a Firenze.

A Villa Alang Alang ieri, 21 giugno c'erano colleghi (Nick Jonas e Ryan Tedder dei One Republic) e 200 tra leader e manager di agenzie e brand. Billboard scirve che il tutto si è svolto in segretezza, così come era capitato l'anno scorso. Russell Wallach, global president della divisione media e sponsorship del promoter, aveva portato Dave Grohl, sempre per un'esibizione per gli investitori.

Allo stato attuale non ci sono video della performance: il suo svolgimento è stato confermato da un rappresentante di Live Nation a Billboard: questa la scaletta riportata da PearlJamOnLine.it



Trouble (Cat Stevens),

Small Town

I Am Mine

Society (con Glen Hansard)

Soon Forget

Can’t Keep

Rise

Should I Stay or Should I Go? (The Clash)

Falling Slowly (con Glen Hansard)

Song of Good Hope (Con Glen Hansard)

Porch