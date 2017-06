Già più di una settimana fa raccontavamo che i fan del rocker di Zocca erano arrivati a Modena Park con giorni di anticipo: ben 18. La settimana scorsa, riportava l'ANSA, c'era già gente accampata a Parco Ferrari, dive il prossimo primo luglio Vasco Rossi celebrerà i suoi quarant'anni di carriera.

Comprensibile preoccupazione per i residenti del quartiere che hanno subito coinvolto le autorità competenti. Ma ecco il colpo di genio del Blasco: un concerto per chiedere scusa ai residenti. O, meglio, un invito alle prove generali/Soundcheck del 29/6, per "i soli residenti e domiciliati della zona verde", si legge sulla pagina Eventbrite dove ci si può registrare per ottenere uno degli accessi - e dove è riportato l'elenco delle vie comprese:

Le richieste di partecipazione pervenute sono valide per una sola persona e saranno valutate per verificare la presenza dei requisiti di accesso. Seguirà l'invio via posta elettronica dei documenti da compilare e presentare al momento del ritiro del titolo di ingresso..



Ci si può registrare fino a domani, 23 giugno: la pagina bolognese di Repubblica riporta che saranno 500 i posti disponibili e che saranno presenti gli iscritti del fan club ufficiale Il Blasco. L'iniziativa è stata pensata assieme al Comune di Modena per i disagi e per i provvedimenti di pedonalizzazione dell’area in cui sono stati coinvolti loro malgrado gli abitanti della zona.