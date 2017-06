E' ormai da qualche stagione che tanto gli artisti quanto gli utilizzatori – quelle figure, cioè, che si siano trovate ad avere la necessità di “utilizzare” opere altrui, per esempio per diffondere della musica registrata o live a una festa – sentono parlare dei nuovi portali online di SIAE, mitiche entità capaci di spedire in pensione le mattinate in coda allo sportello SIAE per la consegna del borderò o per il ritiro di un documento.

In particolare, per gli Associati è attivo il Portale degli Autori ed Editori, uno strumento che può davvero farvi risparmiare un sacco di tempo, oltre che a fornirvi informazioni immediate che ai tempi del cartaceo era difficile solo immaginare: essendo in molti a volerne sapere di più, niente di meglio che dedicare il nono appuntamento con le SIAE Faq a un approfondimento in merito. Iniziamo con la domanda più diretta...

Che servizi mi offre il Portale degli Autori ed Editori?

Puoi accedere in modo semplice e veloce ai numerosi servizi che SIAE ti mette a disposizione in modalitàself service; puoi depositare le tue opere direttamente online firmandole digitalmente (la firma digitale te la fornisce SIAE); puoi controllare le quote di riparto di ogni opera; puoi avere il dettaglio delle utilizzazioni del tuo repertorio musicale e visualizzare i grafici sui trend di incasso (per le tue pubbliche esecuzioni puoi avere informazioni fino al singolo locale nel quale vengono utilizzati i tuoi brani); puoi modificare le tue informazioni anagrafiche e le modalità di pagamento; puoi scaricare la tua certificazione fiscale; puoi richiedere degli anticipi sulle future liquidazioni. Queste funzionalità sono già attive e molte altre arriveranno nei prossimi mesi.

Giusto per non lasciare dubbi: tutti gli associati a SIAE hanno diritto di accesso al Portale Autori ed Editori, che dal 24 luglio scorso è disponibile in una nuova versione aggiornata sia dal punto di vista grafico che per le nuove funzionalità. L’Agenda Digitale di SIAE ha portato infatti alla semplificazione e all'innovazione di tutti i processi, dal portale per le feste private a quello degli organizzatori professionali e per la musica d’ambiente, senza dimenticare il pagamento elettronico, l'iscrizione e il deposito opere onlinee mioBorderò, il programma musicale digitale di SIAE.

Per essere ancora più chiari, ecco alcune delle funzionalità disponibili sul portale al quale gli associati SIAE hanno accesso:

- Riepilogo contabile: avrai la possibilità di consultare il riepilogo contabile per tutte le sezioni a cui sei iscritto, dal 2006 alla data odierna, scegliendo il periodo di tuo interesse

- Ripartito per classi di ripartizione: potrai analizzare l’andamento dei proventi maturati negli ultimi 12 mesi e consultare il ripartito suddiviso per categorie. Avrai inoltre la possibilità di comparare 2 periodi tra loro.

- Utilizzazioni in Italia: potrai scoprire dove è maggiormente utilizzato il tuo repertorio sull’intero territorio nazionale, con un livello di dettaglio che arriva fino al singolo comune.

- Utilizzazioni all’estero: potrai scoprire se il tuo repertorio è utilizzato anche fuori dall’Italia, osservando da quali Paesi esteri provengono i tuoi proventi.

L'utilizzo del portate, in sostanza, non è comodo solo per l'associato, che grazie all'interfaccia completamente rinnovata può consultare i dati relativi al proprio diritto d’autore in modo facile e veloce, ma anche per la SIAE stessa, che attraverso il portale può fornire documenti in formato digitale che consentono di lavorare più velocemente, riducendo anche i margini di errore, tramite contatti sempre aggiornati.

A questo punto, non resta che rispondere alle domande più pratiche...

Come faccio ad accedere al Portale Autori ed Editori?

Se ti iscrivi online a SIAE riceverai automaticamente via email le tue credenziali per l’accesso al Portale che ti consente di comunicare in tempo reale con l’ufficio Autori, ricevere notifiche sullo stato della tua pratica, visualizzare in ogni momento la documentazione della tua iscrizione ed effettuare eventuali upload della documentazione mancante.

Sono associato ma non ho le credenziali di accesso al Portale Autori ed Editori. Cosa devo fare per averle?

Come iscritto (associato o mandante) sei in possesso del “numero di posizione SIAE”. Vai sul sito ed effettua la registrazione ai Servizi online per ottenere le credenziali di accesso (codice utente e password). Per farlo basta cliccare su “registrati” in alto nella pagina e compilare tutti i campi (se sei un editore e vuoi chiedere l’accesso per la tua società devi registrarti come persona fisica). Al termine della registrazione, accedi ai Servizi online con le tue credenziali e chiedi l’adesione al Portale Autori ed Editori - presente nell’elenco dei servizi attivabili - e segui la procedura guidata. Ti verrà richiesto di inserire il numero di posizione SIAE per cui richiedi l’accesso. Terminata questa fase, devi effettuare l’upload dei documenti che ti sono richiesti (basta cliccare su “upload documenti”). Al termine di questa procedura l’ufficio competente provvederà a controllare i dati e i documenti che avrai provveduto a salvare nel sito e successivamente riceverai una conferma dell’avvenuta attivazione del servizio.

Leggi tutte le SIAE Faq qui.