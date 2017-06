“Bridge over troubled water”, il singolo interpretato dagli Artists for Grenfell pubblicato ieri per raccogliere fondi a favore di quanti sono rimasti coinvolti nella tragedia dell’incendio alla Grenfell Tower di Londra, in Gran Bretagna ha stabilito il record della canzone più venduta nel primo giorno d’uscita dell’intero decennio.

Secondo la Official Charts Company (che certifica le vendite nel Regno Unito), il singolo ha venduto nel suo primo giorno sul mercato 120.000 unità. E domani debutterà, senza alcun dubbio, alla posizione numero uno della classifica dei singoli.

La cover della famosa canzone di Simon & Garfunkel è stata incisa da un grande numero di musicisti britannici coordinati da Simon Cowell che dichiara: "Dopo il tragico incendio alla Grenfell Tower a West London l'industria discografica si è riunita per registrare un singolo per le vittime del disastro. Oltre cinquanta artisti hanno dato il loro tempo e il loro supporto per fare sì che questo accadesse".

Cowell invita la gente a fare donazioni per aiutare le vittime del fuoco anche sul sito Artists for Grenfell e dice: "Questo sito è stato costruito per avere una pagina dedicata alle donazioni che, insieme ai soldi raccolti dal disco, possa incoraggiare la gente a donare ciò che può per aiutare coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento. Tutte le donazioni fatte qui saranno utilizzate dalla London Community Foundation per aiutare i bisognosi".