Paul McCartney ha parlato dell’’intrigante processo’ di fare musica assieme a Kanye West. I due hanno collaborato sui singoli di West “Only one”, “All day” e “FourFiveSeconds” al quale ha partecipato anche Rihanna.

In una chat live via Facebook con Tim Minchin Sir Paul ha ricordato come ha avuto inizio questa collaborazione con il rapper statunitense: "Ho ricevuto una telefonata e il mio manager mi ha detto, ‘Kanye West vorrebbe lavorare con te’. E io, ‘Va bene, facciamolo’. Sulle prime ero un po’ nervoso, perché pensavo che forse stavo sbagliando. Ma ero incuriosito di capire quel che faceva e come lo faceva. Ed è stato un processo molto intrigante. Fondamentalmente non si scrivono canzoni. Fondamentalmente si parla e si raccolgono idee e si registra tutto sul telefono. Poi lui se ne va. Questo fondamentalmente è il suo album. Ma è stato fantastico farlo perché io non lavoro così”.