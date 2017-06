Ironico scambio di battute, sui social, tra Fiorello e Gianni Morandi. Lo showman, in una delle sue dirette sui social, ha preso in giro il cantante di Monghidoro, che da ormai qualche tempo a questa parte è piuttosto attivo su Facebook e dintorni, dove pubblica praticamente ogni giorno foto e video, e che ha recentemente inciso una canzone insieme al già YouTuber Fabio Rovazzi. Fiorello, rivolgendosi direttamente a Morandi, gli ha detto:

"Ci hai rovinato tutti, non ci fai fare una vecchiaia serena, perché tutti sembriamo te, a fare i simpatici e i giovani sui social. E invece no: dobbiamo fare i vecchi. Non è che tutti possiamo avere la forza che ha Gianni Morandi. Non ti fermi mai, sempre con 'sto 'Volare': calmati! Fai come gli altri della tua età".