A poche ore di distanza dal fallito attentato alla stazione centrale, ieri sera i Coldplay si sono esibiti dal vivo a Bruxelles per la prima delle due date in programma nella capitale del Belgio. E in scaletta, a sorpresa, è stata inserita la cover di una canzone portata al successo proprio da un cantante belga.

Si tratta di "Formidable" di Stromae, hit con cui il cantautore belga - che lo scoros dicembre ha annunciato il ritiro dalle scene a tempo indeterminato - scalò le classifiche europee nel 2013. Chris Martin ha reinterpretato la canzone accompagnandosi con la chitarra acustica e indossando la bandiera del Belgio come mantello. Potete vedere il video proprio qui sotto:

Dopo le due date a Bruxelles (la seconda è in programma stasera, giovedì 22 giugno), le due date a Götenborg del 25 e 26 giugno e le due a Francoforte del 30 giugno e del 1° luglio, il prossimo 3 luglio la tournée dei Coldplay arriverà finalmente in Italia: Chris Martin e compagni come noto , si esibiranno il 3 e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano, le sole in in programma quest'anno nel nostro paese.

La band, che la scorsa settimana ha pubblicato il singolo "All I can think about is you", il prossimo 14 luglio consegnerà al mercato - in formato digitale - l'EP "Kaleidoscope". l'album arriverà nei negozi in formato fisico il 4 agosto.